Daniela Hantuchová si pre značku D-One vybrala Dynamic Relations

BRATISLAVA 7. septembra 2017 (WBN/PR) - Daniela Hantuchová, ktorá rozbieha svoju novú značku bonbónov a tyčiniek určených pre športovcov a zdravý životný štýl D-One, si pre spoluprácu vybrala agentúru Dynamic Relations. Súčasťou spolupráce je aj vznik Nadácie Daniely Hantuchovej, ktorá bude veľkú časť výnosov z predaja D One venovať do projektov, ktoré podporujú zdravý pohyb a zdravý životný štýl."Mám toho zrazu strašne veľa a sama som zaskočená, aký kolotoč sa roztočil po tom, ako som ukončila tenisovú kariéru. Dohoda o účinkovaní v Let´s Dance je iba jeden z mnohých projektov, do ktorých vstupujem. Projekt D-One je ale mojím vlastným projektom. Značku chcem rozvinúť globálne a pevne ju ukotviť doma na Slovensku. A cez Nadáciu pomôcť v oblastiach, ktoré sú mi blízke, čiže šport a zdravý životný štýl so zameraním na deti", povedala Daniela Hantuchová a dodala, že na Slovensku plánuje spolupracovať s viacerými ľuďmi aj firmami."Riadenie komunikácie a zastrešenie aktivít D One a mojej nadácie zverujem agentúre Dynamic Relations", povedala ďalej Daniela Hantuchová s tým, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa okolo projektu objavilo toľko podnetov a nápadov, že sa stalo nevyhnutnosťou dať projektu systém a riadenie. "Dynamic dokonca prišiel s nápadom ako presadiť D-One na americký trh, čo je veľmi zaujímavé", dodala Daniela Hantuchová."Odkedy Daniela prišla prvý krát do Dynamicu a chcela PR agentúru, sa naša spolupráca posunula ďalej. Okrem hľadania efektívnych predajných kanálov, ktoré už v princípe bežia sa teraz sústreďujeme na tvorbu príbehu a identity D-one a Nadácie Daniely Hantuchovej, ktorú aj zakladáme. A musíme rozvinúť ich systematické a navzájom sa podporujúce aktivity. Myslím, že do konca roka to budeme mať celé pod strechou a bude to krásne fungovať", povedal Managing Director Dynamic Relations Karol Wolf.Veľkou výhodou je osobná angažovanosť Daniely, ktorá vníma značku veľmi emocionálne a prináša množstvo nápadov a podnetov. "Treba si uvedomiť, že jej globálny kalendár je stále plný a ona napriek tomu venuje množstvo času práve D-one a Slovensku", dodal na záver Karol Wolf.