Danielsson: Neviažme sa pri rozširovaní EÚ na dátumy

Na snímke generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre európsku susedskú politiku a rokovaní o rozšírení (NEAR) Christian Danielsson počas rozhovoru na Medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2018 v Bratislave 18. mája 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 21. mája (TASR) – Pri rozširovaní EÚ o ďalšie štáty by sme sa nemali viazať na dátumy, ale mali by sme sa sústrediť na podstatu procesu. Generálny riaditeľ Európskej komisie (EK) pre rozširovanie Christian Danielsson tak odpovedal v rámci medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2018 na otázku TASR, prečo sa z deklarácie zo summitu EÚ – západný Balkán vypustil rok 2025 ako možný medzník ďalšieho rozširovania.konštatoval Danielsson.Summit v Sofii považuje za veľmi dôležitý. Domnieva sa, že lídri vyslali jasné odkazy - európska perspektíva je skutočnosťou a ak chcú krajiny využiť plnú perspektívu, musia urobiť podstatné reformy. Toto podľa neho uznali predstavitelia ako západobalkánskych krajín, tak aj EÚ.zdôraznil Danielsson.Viacerí európski lídri, vrátane SR, však na summite EÚ poukázali na to, že ak štáty splnia podmienky, mali by dostať záruku, že sa stanú plnoprávnymi členmi. Inak by to mohlo pôsobiť pre iné krajiny demotivujúco.odpovedal na otázku TASR, či sa balkánske štáty po splnení podmienok stanú členmi EÚ. Priznal, že si to zo strany štátov bude vyžadovať výrazne reformy, napríklad dodržiavanie právneho štátu, boj proti korupcii či ekonomické reformy.Dlhoročným ašpirantom na člena EÚ je Turecko. V tomto prípade nabrala situácia podľa Danielssona opačný smer.dodal.V otázke Kosova, ktoré rozdeľuje členské štáty EÚ, pripustil, že krajina má možnosť európskej perspektívy. Podľa neho je najdôležitejšie, aby si dokázali so Srbskom vydiskutovať v rámci dialógu nevyriešené problémy.uzavrel.Summit v Sofii bol prvým podujatím na vysokej úrovni medzi EÚ a krajinami Balkánu za posledných 15 rokov. Posledné podobné stretnutie sa konalo v Solúne v roku 2003 a bolo potvrdením, rozšírenia EÚ o nové krajiny. Ďalší takýto summit je naplánovaný na prvú polovicu roka 2020, keď Rade EÚ bude predsedať Chorvátsko.