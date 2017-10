Danko a Hamáček hovorili o bezpečnosti aj slobode na internete

Na snímke vľavo predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček a predseda NR SR SR Andrej Danko po skončení tlačovej konferencie po rokovaní v Bratislave 5. októbra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. októbra (TASR) - Teroristické útoky, bezpečnosť, sloboda na internete či rokovací poriadok parlamentu. To sú témy, o ktorých dnes hovoril predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom Hamáčkom (ČSSD).Zhodli sa, že vzťahy medzi slovenským a českým parlamentom sú dobré a že slovenskú a českú spoločnosť trápia rovnaké problémy.povedal Danko.Hovorili aj o tom, kde je hranica internetovej slobody a diskusie na sociálnych sieťach.doplnil Danko s tým, že ich zaujíma napríklad časové obmedzenie na vystúpenie poslancov, ktoré slovenský rokovací poriadok zaviedol.Hamáček označil spoluprácu za nadštandardnú.uviedol predseda českej Poslaneckej snemovne. Česko-slovenské vzťahy označil zaNa Slovensku vidí množstvo inšpiratívnych vecí.vymenoval Hamáček. Slovensko zas môže podľa neho nájsť inšpiráciu v niektorých veciach v ČR.podotkol s tým, že ak by došlo na debatu o zmene rokovacieho poriadku v českom parlamente, budú prizerať na skúsenosti z NRSR.Hamáček je na Slovensku na oficiálnej návšteve, zdrží sa do piatka (6.10.). S Dankom dnes idú do Popradu. V piatok doobeda bude nasledovať pietny akt kladenia vencov k Pamätníku česko-slovenských vojakov na Dukle, kde s príhovorom vystúpi predseda Národnej rady SR. Ďalší pietny akt sa uskutoční pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku.