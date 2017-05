Danko: Ak by niekto úmyselne čítal listy, vyvodil by som zodpovednosť

Na snímke predseda Národnej rady SR (NR SR) Andrej Danko (SNS). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) - V Národnej rade (NR) SR nikto neprikázal čítať zásielky, tak ako to bolo medializované. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Podľa vlastných slov nevedel o nariadení vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ktoré upravovalo otváranie listov adresovaných poslancom. Opozícia podľa jeho slov zneužila túto tému, aby zakryla svoje problémy.uviedol predseda parlamentu. Danko zároveň pripustil, že text nariadenia bol nešťastne formulovaný. Ako dodal, nebráni sa tomu, aby Národná rada SR zakúpila ďalšie zariadenia, ktoré by odhaľovali nebezpečné látky v listoch.V relácii taktiež informoval, že v 39 prípadoch počas dvoch týždňoch došlo z bezpečnostných dôvodov k otvoreniu zásielok. "" uviedol. Otvorené zásielky boli podľa Danka adresované poslancom z radov opozície aj koalície.Predseda parlamentu sa v relácii ohradil aj voči tvrdeniam médií, že by niekto zásielky úmyselne otváral, čítal a narušoval listové tajomstvo. Ak by podľa neho bolo preukázané úmyselné konanie, tak by konal.dodal.Danko sa na záver relácie vyjadril aj na margo prebiehajúcich prezidentských volieb vo Francúzsku. Európska únia je podľa neho v určitých veciach dobrý projekt. "Ktorýkoľvek štát by sa vracal k svojej mene, k ochrane svojich hraníc a fungovaniu v tých veciach, ktoré nám spoločne dobre fungujú, by urobil krok dozadu," dodal. To, čo predvádza jedna z kandidátok na francúzskeho prezidenta Marine Le Penová so svojou národnou politikou je podľa neho veľmi zlé.