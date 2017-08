Danko chce problematickú výzvu na výskum zrušiť a vypísať novú pre VŠ

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. augusta (TASR) – Pri čerpaní eurofondov na výskum by mali nastať zmeny. Predseda parlamentu a strany SNS Andrej Danko navrhuje, aby sa problematická výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj zrušila. Pre vysoké školy sa má vypísať nová výzva. Uviedol to po dnešnom rokovaní Koaličnej rady.„Musíme nastaviť nové kritériá pri vyhodnocovaní projektov z hľadiska toho, aby sme dosiahli efektívnejšie čerpanie týchto finančných zdrojov priamo pre vysoké školy, priamo pre tých, ktorí naozaj toto bremeno na sebe majú,“ uviedol Danko. Problém podľa neho je, že vo výzve na dlhodobý strategický výskum a vývoj súťažili spolu s vysokými školami a Slovenskou akadémiou vied aj súkromné spoločnosti, ktoré sú podľa neho dravé. Vznikajú tak nepokoje, čo sa podľa Danka stalo aj v tejto situácii.Výzva na dlhodobý výskum a vývoj by sa tak mala zrušiť. „V najbližších hodinách odporučím ministrovi školstva úplné prehodnotenie čerpania eurofondov a zastavenie tej výzvy, ktorá môže z hľadiska čerpania nasmerovať tieto financie k súkromným spoločnostiam,“ dodal predseda parlamentu. Ministra už požiadal, aby pripravil osobitnú výzvu iba pre vysoké školy, ktorá by sa mala spustiť v priebehu septembra a októbra.Danko zdôraznil, že ak by sa ukázala priama korupcia alebo zlý úmysel ministra Petra Plavčana, už by nebol na svojom poste. „Ani ja, ani nikto iný nie sme prirastení k žiadnej stoličke. Sú procesy, v ktorých ho riadim a k tomu sa hlásim. Určite nevstupujem do procesov rozhodovania, do procesov výberov, ale mám právo strategicky rozhodnúť, že áno, požadujeme viac financií pre vysoké školy,“ dodal Danko.Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) dnes na margo medializovaných informácií, že pri rozdeľovaní eurofondov na vedu a výskum mohlo dôjsť aj ku korupcii, zopakoval, že korupciu treba nahlasovať v procese. „Je veľmi málo, ak niekto nie je úspešný v čerpaní fondov a potom urobí mediálne vyhlásenie. Takéto vyjadrenie je nanič. Je to tvrdenie proti tvrdeniu,“ dodal Fico.Opozícia pre kauzu rozdeľovania eurofondov na výskum a inovácie žiada odchod ministra školstva Plavčana, aj to, aby sa SNS vzdala ministerstva školstva. Dnes informovala, že už má zozbierané podpisy na mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra školstva Petra Plavčana. „Odvolanie ministra Plavčana za obrovský škandál s peniazmi určenými na vedu a výskum by bolo minimálnym gestom slušnosti voči občanom," uviedla Veronika Remišová z opozičného OĽaNO-NOVA.Rozdeľovanie eurofondov rieši aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, už požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Keďže táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.