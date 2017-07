Danko chcel mať prejav na slávnosti na Devíne. Tvrdí, že nemali záujem

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - Predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi (SNS) neumožnili dnes s prejavom vystúpiť na cyrilometodských slávnostiach na Devíne, na ktorých sa zúčastnil premiér Robert Fico (Smer-SD). Tvrdí to Zuzana Čižmáriková, šéfka komunikácie parlamentu s tým, že o to mal záujem.vysvetlila Čižmáriková.Danko svoj prejav zverejnil na svojom profile aj na profile SNS na Facebooku.dodala Čižmáriková.Fico dnes na hrade Devín kritizoval prezidenta SR Andreja Kisku z neúčasti na slávnostiach. Ten mu na to v reakcii odpovedal, že sa zúčastnil viacero osláv štátnych sviatkov, kde premiéra Fica nevidel.dodal Kiskov hovorca Roman Krpelan. Fico o Dankovi na slávnostiach nehovoril.