DANKO: Chcem urobiť z Bratislavského kraja najtransparentnejší región

Bratislava 21. októbra (TASR) - Z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je potrebné spraviť najtransparentnejší región v Európskej únii, kde sa prostriedky budú rozdeľovať na účel, na ktorý majú slúžiť. V rozhovore pre TASR to uviedol nezávislý kandidát na predsedu BSK a podnikateľ Jozef Danko z Bratislavy, ktorý v súčasnosti vníma Úrad BSK ako utajenú inštitúciu bez kontroly verejnosti.Chcem BSK otvoriť pre občanov, aby sa konečne zúčastňovali na správe vecí verejných, a týmto vytrhnúť BSK z pazúrov oligarchov. Tí sú tak ako na štátny rozpočet napojení aj na samosprávne kraje cez politických nominantov, ale aj v spoločnostiach, kde má BSK majetkový podiel. Chcem zlepšiť hospodárenie BSK, aby prostriedky kraja boli hospodárne využité pre obyvateľov, samozrejme za ich účasti. Ľudí by som chcel zapojiť do kontrolných mechanizmov. Mojím cieľom je urobiť BSK najtransparentnejším regiónom v EÚ, kde sa prostriedky kraja budú rozdeľovať na základe vopred zadaných kritérií. Presadiť treba nezlučiteľnosť funkcií poslanca BSK s funkciou člena dozornej rady alebo predstavenstva spoločnosti, kde má BSK majetkový podiel.BSK je podľa najnovších zistení Transparency International Slovensko z pohľadu transparentnosti na šiestom mieste a najtransparentnejším samosprávnym krajom je Trenčiansky samosprávny kraj. BSK si pohoršil oproti roku 2015 o dve priečky, čo už o niečom nasvedčuje. Aj keď Banskobystrický samosprávny kraj si pohoršil o štyri priečky oproti roku 2015, tak sa stále umiestnil pred Bratislavským samosprávnym krajom. Prekáža mi na fungovaní BSK, že je voči svojim obyvateľom utajená inštitúcia. Nikto o nej nič nevie, alebo len veľmi málo. Síce stránka BSK je otvorená verejnosti, no priama kontrola obyvateľmi BSK chýba. Kde chýba kontrola verejnosti pri správe vecí verejných, tam je veľký priestor na korupciu a klientelizmus. BSK má kanceláriu v Bruseli, ale nemá svoje kancelárie v okresných mestách mimo Bratislavy, a to v Pezinku, v Malackách a v Senci. Teda priblížme samosprávnu úroveň občanom, aby ju cítili vo svojej bezprostrednej blízkosti a mali dosah na jej fungovanie. Kancelária v Bruseli je pre obyvateľov BSK nepotrebná a sú to podľa môjho názoru zbytočne premrhané peniaze.Je to doprava, lebo prevažná väčšina dopravných uzlov smeruje do Bratislavy. Táto dlhé roky podceňovaná realita sa nám teraz mstí v podobe dopravných zápch. Každé ráno a poobedie sa všetci obyvatelia BSK, čo smerujú do Bratislavy, modlia, aby nebola na diaľnici dopravná nehoda. Zostali by totiž minimálne hodinu v zápche, ktorú nevieme obísť ani smerom na Senec, po starej Seneckej ceste, ani smerom na Pezinok, lebo v oboch smeroch sú kolóny. Je potrebné riešiť v prvom rade tieto dva dopravné uzly a rozšíriť ich, aby zvládali súčasný dopravný nápor, rastúci počet motorových vozidiel a čo by bolo ideálne, aby zvládali aj prípadnú možnosť obchádzky, ak sa stane dopravná nehoda na diaľnici, či už v smere do alebo z Bratislavy. No a s tým súvisí aj riešenie dopravnej situácie v Bratislave, lebo nestačí urýchliť príjazd do Bratislavy a nakoniec vodiči budú čakať v kolónach v hlavnom meste, čo už je problematika na spoluprácu s primátorom hlavného mesta a starostami mestských častí Bratislavy.Mojou programovou prioritou je dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, či už zdravotníckych zariadení, pohotovostí a lekární, a to najmä v noci a v dňoch pracovného voľna. Taktiež chcem dosiahnuť skvalitnenie služieb v zdravotníctve, aby sme tretinu svojho života nemuseli stratiť čakaním u lekára, v lekárni, alebo v kolónach, čo tiež ovplyvňuje naše zdravie.V spolupráci so zamestnávateľmi v BSK chcem cez nastavené programy duálneho vzdelávania motivovať mladých ľudí k štúdiu na odborných školách, ktoré budú produkovať absolventov ihneď použiteľných pre prax. Už teraz je totiž problém nájsť skutočných odborníkov v stavebníctve, strojárstve a v servisných remeselných živnostiach s následnou podporou začínajúcich živnostníkov a podporou malého a stredného podnikania. To poskytuje okolo 70 percent pracovných miest v súkromnom sektore a tvorí cez 60 percent pridanej hodnoty s dôrazom na mieru nezamestnanosti v danom regióne BSK a s dôrazom na podporu zamestnávania marginalizovaných skupín. Som za skvalitnenie vyučovacieho procesu na školách v gescii BSK, lebo ak študent štvrtého ročníka hotelovej školy neovláda anglický jazyk v písomnej forme, tak je to problém pre takéhoto študenta uplatniť sa v praxi.Rád by som prehĺbil cezhraničnú spoluprácu budovaním, skvalitnením alebo rozšírením dopravnej infraštruktúry zameranej na podporu cestovného ruchu. Ten má stúpajúci trend a pri nastavení spoločných programov s partnermi v okolitých štátoch je možné turistov zdržať v BSK viac ako jeden alebo dva dni, keď prídu len prespať, aby mohli navštíviť Viedeň. Veľakrát stretávam turistov v centre Bratislavy, a keď sa ma pýtajú na cestu k Bratislavskému hradu alebo k hradu Devín, tak sa ich pýtam, či vedia, že v okolí Bratislavy sú aj ďalšie hrady a zámky. Keď im ich ukážem na mobile, aké sú nádherné, tak mi povedia, ale nikde nás o tom neinformovali. V ruke však držia podrobnú brožúru o Viedni a jej okolí s informáciami o lyžiarskych strediskách v Alpách a o turisticky zaujímavých častiach Rakúska.