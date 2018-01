Danko:Hodnotami a pocitmi sú Stredoslováci a kraj najbližšie k Arménom

Na snímke zľava podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár a predseda Národnej rady SR Andrej Danko počas pietneho aktu kladenia vencov k Pamätníku obetiam arménskej genocídy 29. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Banská Bystrica 29. januára (TASR) – Hodnotami a pocitmi sú Stredoslováci najbližšie k Arménom a som veľmi rád, že sme stredné Slovensko, tento krásny kraj, zvolili ako miesto, kde prezentujeme dobrých a pracovitých Slovákov, ako sú dobrí a pracovití aj Arméni. Konštatoval to v pondelok predseda Národnej rady SR Andrej Danko, ktorý s predsedom Národného zhromaždenia Arménska Arom Bablojanom a jeho delegáciou zavítal do Banskej Bystrice. Obaja šéfovia parlamentov položili vence v areáli Pamätníka Slovenského národného povstania (SNP) a uctili si obete vojny.dodal Danko s tým, že je veľmi dôležité približovať aj medzinárodnú politiku viac do regiónov.Spolu s Bablojanom mal v programe ešte návštevu Katedrály sv. Františka Xaverského na banskobystrickom námestí a prehliadku artikulárneho dreveného kostolíka v Hronseku zapísaného do zoznamu UNESCO.Predseda Národného zhromaždenia Arménska ocenil intenzívne vzťahy medzi oboma krajinami, vo funkcii je iba šesť mesiacov, no spolupráca je plodná. Záleží mu na dobrých vzťahoch so Slovenskom a Európskou úniou.Podľa generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva, hoci nemajú podrobný výskum podľa národností v prípade bývalého Sovietskeho zväzu, SNP sa priamo zúčastnilo 3000 príslušníkov národov združených vo zväze a boli medzi nimi aj Arméni. Pripomína ich jeden z pamätných kameňov, ktorý je osadený v areáli Pamätníka SNP, spomedzi 35 venovaných národom, čo sa zúčastnili SNP.priblížil Mičev.