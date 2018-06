Danko: Je vôľa vyhlásiť voči dlžníkom SP generálny pardon

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Vláda SR má vôľu vykonať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne (SP) generálny pardon. Na pôde Národnej rady SR to deklaroval šéf koaličnej SNS a predseda parlamentu Andrej Danko počas rozpravy k návrhu exekučnej amnestie, s ktorou opäť prichádza hnutie Sme rodina.apeloval.Dankovi sa zároveň nepáči, že dlhy pre SP vymáhajú súkromní exekútori.povedal.Na margo návrhu Sme rodina poznamenal, že téma je to dobrá.povedal. Danko však avizoval, že na jeseň chce koalícia inštitúciu po inštitúcii s touto problematikou konfrontovať.dodal.Peter Pčolinský (Sme rodina) pripustil, že ich návrh po odbornej stránke možno nie je dokonalý. "Ale som rád, že ste sa k tomu vyjadrili. Poďme to už ale riešiť, ľudia sú stále v ťažšej a ťažšej situácii," apeloval.Milan Krajniak (Sme rodina) považuje za podstatné, že sa problém začne riešiť.uzavrel.Sme rodina presadzuje, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie. Zákon o exekučnej amnestii má tiež stanoviť výšku pohľadávky občana SR voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10.000 eur bez príslušenstva.vysvetľujú predkladatelia.Poslanci poukazujú, že podľa štatistík ministerstva spravodlivosti prebiehajú na Slovensku v súčasnosti tri milióny exekúcií. Predložený zákon má umožniť skupine približne 540.000 občanov SR splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu.