DANKO: Návrh na zmenu majetkových priznaní by mal byť známy na jeseň

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) - Legislatívny návrh, ktorý prinesie podrobnejšie majetkové priznania verejných funkcionárov, by mohol byť známy na jeseň. Povedal to dnes predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s tým, že taktovku v tomto procese si berie pod seba.povedal Danko.Momentálne sa v parlamente spracúvajú aktuálne priznania verejných funkcionárov a Danko vidí príležitosť vyhodnocovať jednotlivé postrehy." dodal šéf parlamentu.Poliačik v polovici apríla pre TASR uviedol, že sa čaká práve na Danka. Zmeny by mali podľa jeho slov priniesť jasnú definíciu toho, kto sa považuje za verejného funkcionára, čo za reklamu, ale aj čo sa má vnímať ako opätovné porušenie zákona. Tiež by sa mali majetkové priznania sprísniť.vysvetlil Poliačik, podľa ktorého by sa do zákona mohla dostať aj možnosť menšiny napadnúť rozhodnutie väčšiny na výbore na Ústavnom súde SR.Sprísnenie majetkových priznaní sa spomína už roky. Pracovná skupina tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel. Na zmeny ústavného zákona treba aspoň 90 hlasov. V súčasnom zložení parlamentu to znamená, že sa musí koalícia a opozícia spojiť.