Danko: Parlament zriadi kontrolný výbor pre prerokúvanie zistení NKÚ

Na snímke zľava predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík a predseda Národnej rady SR Andrej Danko počas tlačovej konferencie po pracovnej návšteve NKÚ SR v Bratislave 7. mája 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. mája (TASR) - Parlament zriadi osobitný kontrolný výbor pre podrobnejšie prerokúvanie zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Uviedol to v pondelok na brífingu po pracovnej návšteve na NKÚ SR predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), za prítomnosti predsedu NKÚ SR Karola Mitríka.povedal Danko. Výsledky kontroly NKÚ by mali podľa neho byť neodkladne zdrojom informácií pre výkonnú moc, ako aj pre legislatívnu činnosť.Predseda parlamentu podľa svojich slovzdôraznil Danko.Podľa Mitríka je NR SR zriaďovateľom NKÚ SR.informoval šéf NKÚ SR.poznamenal Mitrík. Tí, ktorí zodpovedajú za verejné politiky, by sa teda podľa slov predsedu NKÚ mali priamo zodpovedať najvyššej kontrolnej inštitúcii, ktorou je (na konci) Národná rada SR.