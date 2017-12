DANKO: Percentá SNS napredovali, a to sa, samozrejme, nikomu nepáči

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Politický rok 2017 bol ťažký, ale veľa vecí som sa naučil. V bilančnom rozhovore pre TASR to povedal predseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko, ktorý v živote podľa svojich slov vďačí za úspech aj neúspech. Dospel aj k presvedčeniu, že rastúce preferencie SNS po návrate do parlamentu sa nikomu nepáčili.povedal. Danko si pritom uvedomil, že v politike sa nemožno spoľahnúť ani na najbližších ľudí.povedal. Aj v súčasnosti pritom trvá na tom, že jeho rozhodnutie v lete vypovedať koaličnú zmluvu bolo účinným krokom.odkázal.Danko chcel tiež vypovedaním zmluvy jasne definovať oblasti, za ktoré je zodpovedný.upozornil s tým, že by nerád po ťažko vybojovaných percentách pre SNS stranu dostal tam, odkiaľ ju dvíhal.ozrejmil.Pre Danka bolo principiálne, aby v rezortoch, za ktoré je SNS zodpovedná, dokázala napĺňať svoje vízie.tvrdí.Šéf národniarov je presvedčený, že keď sa SNS opäť dostala do parlamentu, jej percentá veľmi silno napredovali, čo sa, samozrejme, nepáčilo nikomu.dodal Danko.