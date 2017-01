Danko pohrozil SLA zastavením financovania, ak neupraví stanovy

Predseda NR SR Andrej Danko prijal slovenskú lyžiarku Veroniku Velez-Zuzulovú, jej otca Timoteja Zuzulu a otca lyžiarky Petry Vlhovej Igora Vlhu 16. januára 2017 v Bratislave. Na snímke vľavo lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová a vpravo predseda NR SR Andrej Danko počas brífingu. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko pohrozil vedeniu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) zastavením financovania. Vyhlásil to v pondelok po stretnutí s reprezentantkou v alpskom lyžovaní Veronikou Velez-Zuzulovou, jej otcom Timotejom Zuzulom a otcom Petry Vlhovej Igorom Vlhom.povedal Danko.uviedol rezortný minister Peter Plavčan. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na stretnutí koncom roka s vedením SLA dohodlo na ďalších rokovaniach na úrovni expertov, aby sa problémy vyriešili, no predstavitelia asociácie na dva termíny neprišli. Ak sa do konca januára nezosúladia, prídu o 250.000 eur.povedal pre TASR Plavčan.Pondelňajšiemu stretnutiu predchádzali spory SLA s oboma poprednými reprezentantkami ohľadom, ktorý obe odmietli podpísať.zdôraznil Danko.