DANKO:Pre EÚ by zbližovanie sociálnych systémov malo byť ďalšou výzvou

Bratislava 4. júna (TASR) – To, aby Európska únia hrala rolu globálneho hráča, dokážeme len vtedy, keď bude jednotná na úrovni vlád a zjednotí sa aj v názoroch o strategických veciach, kde by mala byť ťahúňom a lídrom. Vyhlásil to dnes v relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Podľa neho EÚ musí byť jednotná, inú cestu nemá.Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček verí, že francúzsko-nemecký motor opäť naskočí a EÚ bude znovu pôsobiť na globálnej scéne. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch očakáva, že Európa bude hovoriť jedným hlasom a že sa vymaní zo svojich vnútorných problémov. "" dodal.V otázke výdavkov na obranu uznal, že dlhodobo nie je možné, aby európske štáty NATO, ktoré majú viac obyvateľov ako samotné USA, platili menej ako Spojené štáty. "" zdôraznil český predseda parlamentu. Ako sám povedal, v Českej republike si uznali, že súčasné výdavky na obranu nie sú adekvátne. "" uviedol, pričom dnes je to podľa neho približne 1,01 percenta.Slovenský partner pripomenul, že Slovensko sa zaviazalo zvýšiť výdavky na 1,6 percenta. "" zdôraznil. Európa sa podľa neho musí pripraviť na rôzne udalosti. Pripustil, že otázka bezpečnosti je naozaj veľmi citlivá. Podľa neho máme veľmi slabé bezpečnostné opatrenia, musíme ich sprísniť na spoločenských a kultúrnych podujatiach." zdôraznil.V súvislosti s terorizmom si Hamáček myslí, že štáty v otázke bezpečnosti musia spolu komunikovať. Pripomenul, že terorizmus nie je otázkou posledných piatich ani 10 rokov. Podľa neho by sme mali takéto činy odsúdiť, vyšetriť, ale nepaušalizovať. "" konštatoval.Partneri sa venovali i téme sociálnych systémov v rámci EÚ. Predseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že aj menšie národy majú právo na ochranu vlastných ľudí a záujmov. "" uviedol.Český partner uviedol, že podnikatelia na nich tlačia, aby pustili do krajiny napríklad Ukrajincov a Srbov. "" zdôraznil.V otázke vzťahov s USA podľa predsedu parlamentu Danka americký prezident Donald Trump priniesol do politiky úplne nový rozmer, keďže prišiel z podnikateľskej sféry. "" uviedol.Predseda Hamáček si myslí, že americký prezident tým, že odstúpil od klimatickej dohody, iba splnil svoj predvolebný sľub. "" konštatoval.