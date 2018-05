Danko protestuje proti postupu Ukrajiny pri fingovanej smrti novinára

Na archívnej snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. mája (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) protestuje proti postupu ukrajinských tajných služieb, ktoré v utorok (29.5.) zinscenovali smrť ruského novinára Arkadija Babčenka. Takýto postoj bude tlmočiť svojmu partnerovi – predsedovi ukrajinského parlamentu Andrijovi Parubijovi. Vyhlásil to počas štvrtkového brífingu v Národnej rade SR.Konanie ukrajinských tajných služieb, malo podľa ich vyjadrenia predísť zavraždeniu Babčenka, Danko považuje za nehorázne, nedôstojné a nehanebné. Označil to za hazard so svetovou bezpečnosťou, nakoľko došlo k eskalácii napätia medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho mohli prísť o život ľudia.domnieva sa.Následnú tlačovú konferenciu, kde Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) priznala, že vražda bola len zinscenovaná, šéf slovenského parlamentu potom zhodnotil, ako bezcitnú, cynickú a teatrálnu.komentoval udalosť.Ukrajina, ktorá má záujem stať sa členským štátom EÚ, podľa Danka prekročila prijateľné hranice a jej predstavitelia si neuvedomili medzinárodný dosah svojho konania.oznámil.Šéf parlamentu má podľa jeho slov za sebou rozhovor so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Ivanom Korčokom a verí, že rezort diplomacie postup ukrajinských orgánov takisto odsúdi.tlmočil svoje očakávanie s tým, že Slovensko musí zaujať postoj a udalosť nemôže ostať bez povšimnutia.Smrť ruského novinára Arkadija Babčenka zinscenovali v utorok ukrajinské tajné služby. Novinár žije a predstúpil v stredu pred novinárov na tlačovej konferencii v Kyjeve. Riaditeľ SBU Vasyľ Hrycak na nej oznámil, že Babčenkovu smrť nafingovali ako pascu na tých, ktorí sa ho snažili reálne zabiť. Dodal, že akciu plánovali niekoľko mesiacov, aby odhalili plány ruských tajných služieb. Skutočného organizátora Babčenkovej vraždy zadržali, píše agentúra DPA.