Danko sa v Kórei stretne s predsedami parlamentov euroázijskych krajín

Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava/Soul 25. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) odcestoval dnes na pracovnú návštevu Južnej Kórey, kde sa zúčastní na v poradí už druhom stretnutí predsedov parlamentov euroázijských krajín. Danko do kórejskej metropoly Soul priletí v pondelok ráno miestneho času a zdrží sa tam do štvrtkového poludnia (29. júna). TASR o jeho ceste informovala jeho hovorkyňa Eva Kliská.V priebehu prvého dňa svojej návštevy v Južnej Kórei sa Danko stretne s predstaviteľmi Kia Motors a rokovať bude s manažmentom spoločnosti Samsung. Pondelok (26.6.) zavŕši bilaterálnym stretnutím s predsedom dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - Viačeslavom Volodinom.V utorok (27.6.) sa Danko v Soule zúčastní na zmienenom druhom stretnutí predsedov parlamentov euroázijských krajín, kde vystúpi v panelovej diskusii.Myšlienka týchto stretnutí bola iniciovaná spoločne Národným zhromaždením Kórejskej republiky a Štátnou dumou Ruskej federácie. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v apríli 2016 v Moskve, pričom za SR sa na ňom vtedy zúčastnil slovenský veľvyslanec v Rusku Peter Priputen.V poradí druhé stretnutie šéfov parlamentov bude zamerané na diskusiu o regionálnej hospodárskej spolupráci, kultúrnych výmenách a ochrane životného prostredia.Na okraj tejto konferencie sa na základe záujmu slovenskej strany v utorok uskutočnia tiež bilaterálne stretnutia predsedu NR SR s predsedom juhokórejského parlamentu Čong Sje-kjunom a predsedom arménskeho parlamentu Arom Bablojanom.V stredu (28.6.) navštívi Danko demilitarizovanú zónu na hranici medzi Južnou a Severnou Kóreou; neskôr sa zúčastní na pracovnom obede s delegáciami predsedov parlamentov euroázijských krajín. Následne absolvuje prehliadku pamätihodností Soulu, v ktorej bude pokračovať aj vo štvrtok dopoludnia.Na zahraničnú pracovnú cestu do Kórejskej republiky vycestovala delegácia predsedu NR SR Andreja Danka spoločne s delegáciou predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Janom Hamáčkom.