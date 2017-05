DANKO: Slovensko má nádej, aby slovenská pôda prestala byť tovarom

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovensko má nádej, aby slovenská pôda prestala byť tovarom, a aby konečne požívala ochranu, akú si zaslúži. Uviedol to dnes na brífingu predseda Národnej rady (NR) SR a predseda koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, v súvislosti s dnešným schválením ústavného zákona o ochrane pôdy.priblížil Danko.Slovensko bude mať pri pôde podľa jeho slov jedinečnú ochranu. "informoval. Avizoval zároveň, že dnešné schválenie ústavného zákona je len".," dodal Danko.Poslanci NR SR dnes schválili ústavný zákon z dielne SNS, ktorý má ochranu pôdy zaviesť do praxe. Slovenskú pôdu bude pred špekulatívnymi výkupmi chrániť Ústava SR. Pre národniarov je podľa jedného z predkladateľov návrhu Tibora Bernaťáka ochrana pôdy prioritnou témou.zdôraznil. Za špekulatívny výkup poľnohospodárskej pôdy je podľa neho potrebné považovať jej výkup s cieľom nevyužívať pôdu na účely poľnohospodárstva.Podľa Evy Antošovej považuje SNS pôdu za národné bohatstvo, ktoré je nenahraditeľné, nedá sa vyrobiť a v živote človeka má podobne ako voda nezastupiteľný význam. "" vysvetlila.Výsledkom je zakotvenie definície, že pôda je", a to priamo v článku 44 Ústavy SR. "Podaný návrh nám otvorí dvere k možnostiam riešenia nadobúdania poľnohospodárskej a lesnej pôdy, jej legislatívnej ochrany a zabezpečenia potravinovej bezpečnosti národa," doplnila Antošová.Podľa Jaroslava Pašku v poslednom období po svete veľké množstvá pôdy kupujú čínske, americké, nemecké a francúzske spoločnosti. Štát sa musí postarať, aby neprišlo k takému rozpredaju pôdy, ktorý poškodí občanov SR. "upozornil.Po zmene v Ústave SR by sa mali prijať zákony, ktoré by spresňovali procedúru nakladania s pôdou, či už obchodnými spoločnosťami, alebo roľníkmi hospodáriacimi na pôde.