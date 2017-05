DANKO: Verejne vyhlasujem, že som listy nekázal čítať ani som nečítal

Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) dnes verejne prehlásil, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že ak by mu boli obvinenia opozície dokázané, z funkcie odíde sám.odkázal a odmietol, že by nariadil a vedel o opatreniach a postupoch pri narábaní s listovými zásielkami.vyhlásil Danko s tým, že porozumel aj hlavnej postave románu Franza Kafku Proces.zdôraznil.Danko uistil, že hneď ako sa dozvedel o výhradách časti opozície k spôsobu narábania so zásielkami, okamžite sa s problematikou začal oboznamovať.podčiarkol.Na otázku, akú zodpovednosť za kauzu nesie kancelár parlamentu Daniel Guspan, Danko odvetil, že tu nebol žiaden úmysel poškodzovania listového tajomstva. Podľa jeho slov ak mali poslanci s postupom pri listoch pochybnosti, mohli požiadať kanceláriu o vysvetlenie.povedal.Šéf parlamentu zopakoval, že od pôvodného Guspanovho nariadenia zo 7. apríla bolo otvorených 39 listov. Zoznam adresátov však zverejniť nemôže bez toho, aby na to dali oni sami súhlas. Opozícia ho žiada, aby bolo jasné, či sa otvárali zásielky aj koalícii, alebo len tie účelovo vybrané.Danko sa krátko vrátil aj ku kauze jeho povýšenia na kapitána v zálohe, kde uznal, že bolo komunikačnou chybou pobozkať výložky. To, že pri kauze listov desať dní mlčal, však na rozdiel od opozície za chybu nepovažuje. Vysvetlil, že jeho dovolenka načasovaná presne rok po hospitalizácii bola aj oddychom po summite predsedov parlamentov členských krajín EÚ.uzavrel.Kancelária NR SR dnes informovala o zmenách, ktoré dohodlo poslanecké grémium v súvislosti s kauzou otvárania listov občanov pre poslancov.informovala kancelária.Poslanec bude musieť v takomto prípade zabezpečiť svoju prítomnosť alebo prítomnosť osoby, ktorú poverí, pri otváraní listovej zásielky.dopĺňa kancelária.Ak si poslanec alebo ním splnomocnená osoba neprevezme predmetnú poštovú zásielku, tá bude uložená na určenom bezpečnostnom pracovisku Kancelárie NR SR do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.píše sa ďalej v stanovisku.Zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé, budú podľa kancelárie naďalej doručované adresátom do poštových priečinkov.uviedla kancelária.