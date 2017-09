Danko vysvetlil výrok o láske človeka k človeku, prekáža mu manipulácia verejnou mienkou

BRATISLAVA 23. septembra – Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) tvrdí, že nemá problém sa zasmiať na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet, ale prekáža mu, keď niektoré politické strany manipulujú verejnou mienkou.



Ako povedal v sobotu v rozhovore pre agentúru SITA, niektoré strany majú profesionálne tímy, ktoré vytvárajú rôzne komiksy. K nim sa podľa neho pridá aj kreativita národa.



Výrok sa rozšíril vďaka opozícii

Predseda SNS občas použije gemerské nárečie

Jedným z najznámejších výrokov, ktorým sa stal Danko terčom posmechu znel: "Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok inému, je to dané len nám, ľuďom."Danko tvrdí, že ide o vystrihnutý výrok, ktorý sa rozšíril vďaka opozičným poslancom. Tí boli s ním na odovzdávaní cien Spravodliví medzi národmi.



„Bol som hlboko dojatý príbehmi ľudí, ktorí rozprávali o svojom prenasledovaní a týraní. Boli to tak silné príbehy, že sa človek rozcíti. Bol som požiadaný o krátky príhovor. Podstatou mojej myšlienky bolo, že ani zviera nedokáže tak ublížiť, ako človek. Vyzdvihol som, že nás dnes židia dokážu oceniť, aj keď sme patrili k národom, ktoré im ubližovali,“ uviedol Danko s tým, že len človek môže na jednej strane dať množstvo lásky, ale na druhej strane dokáže páchať aj najväčšie zverstvá. „Ak to strihnete, vznikne veta, na ktorej sa smeje celý národ,“ povedal.



Podľa Danka niektoré jeho výroky vznikli z toho, že je z Gemera, a teda používa gemerské nárečie. „Namiesto č sa používa š. Inak sa mäkčí, inak sa vyjadruje. Niekedy na to nabehnem. Som taký, aký som,“ konštatoval.





