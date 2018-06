Danko: Za nenávistné prejavy na internete treba niesť zodpovednosť

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 21. júna (TASR) - Sloboda prejavu na internete musí byť zachovaná, ale zároveň treba hovoriť o zodpovednosti za nenávistné prejavy vo virtuálnom svete. Myslí si predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý sa zúčastnil na konferencii o nenávistných prejavoch na internete v starej budove parlamentu.povedal Danko na konferencii. Spomína najmä zodpovednosť v prípade porušenia zákona. Podľa Danka by bolo vhodné, keby prevádzkovateľ diskusného internetového fóra mal také vstupné údaje o diskutujúcich, ktoré by umožnili orgánom činným v trestnom konaní rýchlo identifikovať osobu šíriacu nenávistné prejavy. A tá by potom niesla za ne zodpovednosť.V súčasnosti podľa Danka prevádzkovatelia nemajú veľkú vôľu sprístupniť informácie.poznamenal predseda parlamentu, podľa ktorého je problém aj to, že potrestanie páchateľa trestného činu neprichádza v "efektívnom čase". Otázku zodpovednosti podľa Danka treba riešiť aj pri "obchodných vojnách", politickej súťaži či súťaži médií.Danko vo svojom prejave v úvode konferencie poukázal aj na pôsobenie ĽSNS a jej účasť v parlamente. Zdôraznil, že túto stranu treba zastaviť.vyhlásil šéf parlamentu. Nenávistné prejavy treba podľa neho odstrániť a zdôrazňovať hodnoty tolerancie.Konferencia s názvom" je výsledkom spolupráce medzi predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a jeho izraelským kolegom Yuli Y. Edelsteinom.