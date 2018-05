Danko: Zákon o politických stranách nie je proti niekomu, ale za niečo

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Návrh novely zákona o politických stranách nie je namierený proti niekomu, ale je za niečo. Nie je to zákon proti opozícii. Na tlačovej konferencii to deklaroval predseda NR SR, šéf SNS a spoluautor novely Andrej Danko a zároveň pripustil, že niektorým lídrom strán sa nové pravidlá páčiť nebudú.poznamenal. Autorom novely ide podľa Danka v prvom rade o to, aby ak sa strana uchádza o moc v štáte a o účasť v NR SR, mala základné mechanizmy nastavené demokraticky.ozrejmil Danko.Zároveň tvrdí, že predstavitelia SNS identifikovali problémy, ktoré vo svete politických strán sú.varoval Danko.Za čerešničku na torte označil predseda SNS návrh, že politické strany budú musieť mať peniaze uložené v Štátnej pokladnici za úrok, aký majú komerčné banky.avizoval.Aj predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák uisťuje, že novela nie je namierená proti niekomu.podčiarkol s tým, že za takýto návrh by mal zahlasovať každý demokraticky zmýšľajúci poslanec.Novela zákona o politických stranách od SNS hovorí, že výkonný orgán politickej strany by mal mať aspoň deväť členov. Účasť strán vo voľbách do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu by mal byť podmienený minimálnym počtom členov alebo minimálnym počtom členov najvyššieho orgánu politickej strany. Právna norma má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Podľa predkladateľov sa návrh žiadnym spôsobom nedotýka zakladania politických strán. Vznik strany teda nepodmieňuje minimálnym počtom členov. Právnu normu predložili poslanci SNS a Smeru-SD na júnovú schôdzu parlamentu. Podpisy partnerov z koaličného Mosta-Híd pri návrhu chýbajú.Most-Híd tvrdí, že v návrhu sú zabudované aj niektoré jeho predstavy.uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár.píše sa v návrhu novely zákona. Jasné a zrozumiteľné zloženie orgánov politickej strany umožní podľa poslancov dôslednú kontrolu jej činnosti. Novela má tiež upraviť evidenciu členov strany.Právna norma má zaviesť požiadavku na obsah kandidačných listín pre voľby do NR SR a EP. Súčasťou listiny má byť aj zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany v počte najmenej päťnásobku členov výkonného orgánu strany. Keďže minimálny počet členov výkonného orgánu strany má byť deväť, malo by sa preukázať minimálne 45 členov najvyššieho orgánu strany. Namiesto zoznamu členov najvyššieho orgánu politickej strany by mohol byť súčasťou listiny zoznam členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátke.