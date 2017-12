Danko: Zátarasy na trhoch sú smutné, no kontrast Vianoc a betónu poučí

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: FB Foto: FB

Bratislava 25. decembra (TASR) - Betónové zátarasy, ktoré sa objavili v okolí vianočných trhov niektorých slovenských miest, sú smutným obrazom, ale vieme, prečo tam sú. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko.povedal Danko.On sám je presvedčený, že tento kontrast je pre ľudí poučný.dodal.Líder opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík pripustil, že ministerstvo vnútra či tajná služba možno vidia nejaké riziká, a preto sa niektoré mestá rozhodli konať.odkázal.Sulík tvrdí, že na slovenské vianočné trhy by sa nebál zobrať svoju rodinu.myslí si.Šéf Sme rodina Boris Kollár považuje betónové zátarasy, ktoré sa objavili v Bratislave, Banskej Bystrici či Poprade, za dôsledok zvrátenej zahraničnej politiky EÚ.povedal pre TASR.Podľa jeho slovkonštatoval.Ani Kollár by sa však nebál vziať na slovenské trhy svoju rodinu.uzavrel.