Danku Bartekovú zvolili za členku etickej komisie MOV

Danka Barteková, archívna snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pjongčang 6. februára (TASR) - Slovenskú strelkyňu Danku Barteková zvolili v utorok za členku etickej komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Túto funkciu bude ako reprezentantka športovcov zastávať do OH 2020 v Tokiu. Auvita Rapillová z Papuy Novej Guiney a Belgičan Pierre-Olivier Beckers budú v etickej komisii pôsobiť najbližšie štyri roky. Informovala o tom oficiálna stránka MOV.Bartekovú už v pondelok zvolili za podpredsedníčkou Komisie športovcov MOV. O tento post sa uchádzala po odstúpení bývalého francúzskeho vodného slalomára Tonyho Estangueta. Ten zostal členom komisie do roku 2020, ale chce sa prioritne venovať prípravám na OH v Paríži, ktoré sa vo francúzskej metropole budú konať v roku 2024.povedala Barteková pre TASR.