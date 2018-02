Danku Bartekovú zvolili za podpredsedníčku Komisie športovcov MOV

Na snímke Danka Barteková. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Pjončang 5. februára (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková sa stala podpredsedníčkou Komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Za predsedníčku zvolili bývalú plavkyňu zo Zimbabwe Kirsty Coventryovú.Barteková sa o post podpredsedníčky uchádzala po odstúpení Tonyho Estangueta. Ten zostal členom komisie do roku 2020, ale chce sa prioritne venovať prípravám na OH v Paríži, ktoré sa vo francúzskej metropole budú konať v roku 2024.povedala Barteková pre TASR.Coventryovú v pondelok zvolili do funkcie jednohlasne. Na poste predsedníčky nahradila Angelu Ruggierovú. Tridsaťštyriročná sedemnásobná olympijská medailistka Coventryová je po Ruggierovej a Claudii Bokelovej tretia žena na čele komisie.povedala Coventryová po zvolení pre portál olympic.org.