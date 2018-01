Daňová reforma v USA pripraví Deutsche Bank o miliardy eur

Na snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 5. januára (TASR) - Deutsche Bank predpokladá, že daňová reforma v Spojených štátoch, kde tiež podniká, ju bude stáť miliardy eur ročne. Už za štvrtý kvartál 2017 odhaduje zhoršenie svojho hospodárskeho výsledku o 1,5 miliardy eur. Vedenie banky o tom informovalo v piatok vo svojom sídle vo Frankfurte nad Mohanom. Celkový výsledok banky za rok 2017 by mal byť v miernom mínuse.Súčasne slabo klesnú aj jej kapitálové rezervy, ktoré drží pre prípad vypuknutia nečakanej finančnej krízy.Banka pripravuje svojich investorov na slabý výsledok posledného štvrťroka 2017. V porovnaní s rokom 2016 by mali byť výkyvy na kapitálových trhoch slabšie, čo silno zaťažilo dôležité obchody s akciami, menami a financovanie obchodných transakcií. V tejto oblasti by výnosy ústavu mali medziročne klesnúť o 22 %.Deutsche Bank uverejní predbežné čísla za štvrtý štvrťrok a celý uplynulý rok 2. februára.