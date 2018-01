Daňová reforma v USA stiahla švajčiarsku banku UBS do straty

UBS Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 22. januára (TASR) - Švajčiarska banka UBS zaznamenala za 4. kvartál stratu za vyše 2 miliardy švajčiarskych frankov, do ktorej ju stiahla daňová reforma v Spojených štátoch. Pred zdanením však zaznamenala zisk takmer 1 miliardu CHF, čo znamená rast približne o tretinu.Banka informovala, že za 4. štvrťrok minulého roka evidovala stratu vo výške 2,22 miliardy CHF (1,89 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla zisk 636 miliónov CHF. Na akciu predstavovala strata 0,60 CHF, zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2016 dosiahla banka zisk 0,17 CHF/akcia.Pod nepriaznivý výsledok za 4. kvartál 2017 sa podpísala daňová reforma v USA. V jej dôsledku švajčiarska banka mimoriadne odpísala 2,87 miliardy CHF.Zisk pred zdanením však dosiahol 997 miliónov CHF. V rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 746 miliónov CHF. Medziročne to znamená rast približne o 33 %. Upravený zisk pred zdanením dosiahol 1,22 miliardy CHF.Prevádzkové príjmy sa zvýšili o 1 % na 7,12 miliardy CHF zo 7,06 miliardy CHF vo 4. kvartáli 2016. Pritom čisté príjmy banky z úrokov klesli medziročne o 5 % na 1,67 miliardy CHF. Na druhej strane, napríklad čisté príjmy z poplatkov a provízií vzrástli o 3 % na 4,29 miliardy CHF.