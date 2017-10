Daňováci vidia pozitívne, že e-podpisy nezaniknú bez náhrady

Ilustračná snímka Foto: wider.scott-and-rose.com Foto: wider.scott-and-rose.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) – Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vníma pozitívne, že doterajšie zaručené elektronické podpisy nezaniknú bez náhrady. Komora tak zareagovala na informáciu ministerstva vnútra, že je od utorka schopné vydávať nový bezpečnejší zaručený elektronický podpis.uviedla právnička komory Zuzana Moravčíková Kolenová.Daňoví poradcovia využívajú elektronické občianskej preukazy (e-ID) najmä pri podaniach do registra partnerov verejného sektora.predpokladá právnička komory.Problém môže podľa nej nastať, ak občania pripravujú podanie v týchto dňoch a majú v počítači uložené dokumenty podpísané e-podpisom.doplnila Moravčíková Kolenová.Ministerstvo vnútra začalo v utorok rozposielať držiteľom e-ID s nahratým e-podpisom sms správy, v ktorých informuje, že v pracoviskách klientskych centier a ďalších pracoviskách vydávania dokladov nahráva do e-ID nový bezpečnejší e-podpis o dĺžke 3027 bitov. Tým, ktorí zaručený elektronický podpis nevyužívajú, bude vedieť ministerstvo v najbližších týždňoch nahrať nový bezpečnejší kľúč na diaľku.Po rozhodnutí akreditovanej certifikačnej autority ministerstvo začalo s plošnou deaktiváciou doposiaľ nahratých e-podpisov s dĺžkou 2048 bitov. Ukončená by mala byť v utorok vo večerných hodinách.