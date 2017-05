Daňoví poradcovia vítajú pozitívne opatrenia finančnej správy

Na snímke prezident finančnej správy František Imrecze . Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Finančná správa (FS) sa po represívnych krokoch začína zameriavať na pozitívne opatrenia podporujúce podnikanie. Tento prístup oceňujú daňoví poradcovia a privítali by ho aj ich kolegovia z Česka. Témou sa v týchto dňoch zaoberajú účastníci odbornej konferencie Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) a Komory daňových poradcov ČR, ktorá sa koná v Bratislave.uviedol na brífingu prezident FS František Imrecze.Na konferencii predstavil viaceré zmeny, ktoré FS v najbližšom období chystá. Jedným z nových nástrojov je tzv. soft warning. Ide o priateľské upozornenie podnikateľa, že si neplní svoje daňové povinnosti. Ďalšou je možnosť výplaty časti nadmerného odpočtu za rovnaké zdaňovacie obdobie bez daňovej kontroly pri nerizikových transakciách.Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty by sa mal zmeniť na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty s doplnením colnej agendy. Veľké firmy tak získajú jeden kontakt pre daňovú aj colnú agendu FS.,“ opísal Imrecze.Súvisí to podľa neho aj s pripravovaným indexom daňovej spoľahlivosti. Týmto interným analytickým nástrojom chce FS odlíšiť spoľahlivé daňové subjekty od nespoľahlivých. Spoľahlivým bude poskytovať benefity a nespoľahlivých ešte viac kontrolovať.„Vzhodnotil prezident SKDP Jozef Danis.Zároveň ocenil, že daňoví poradcovia začínajú s FS intenzívnejšie spolupracovať. Zdôraznil, že daňoví poradcovia nie sú nepriatelia štátu, ale pomáhajú svojim klientom plniť daňové povinnosti v súlade s právnymi predpismi. Najviac ich trápia praktické problémy pri uplatňovaní zákona o DPH.priblížil Danis.Česko by si malo podľa prezidentky Komory daňových poradcov ČR Petry Pospíšilovej vziať zo Slovenska príklad.“ konštatovala.