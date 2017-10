Daňový úrad sa sťahuje do centra Košíc na Železničnú ulicu

Na snímke mesto Košice. Foto: Lenka Hardoňová Foto: Lenka Hardoňová

Košice 3. októbra (TASR) – Daňový úrad Košice sa sťahuje z Rozvojovej ulice na okraji mesta do centra Košíc na Železničnú ulicu. Hlavnými prínosmi nového sídla podľa Finančného riaditeľstva SR je, že bude dostupnejší pre klientov a lacnejší pre štátny rozpočet.informovala dnes hovorkyňa Ivana Skokanová.Klienti úradu tak budú mať od jesene jeden z najdostupnejších úradov v rámci celého Slovenska. Pred budovou stojí električka či autobusy MHD. Historická budova disponuje tromi vstupmi, vrátane jedného bezbariérového pre imobilných občanov.uviedla Skokanová.Finančná správa bude po presťahovaní do budovy Železníc SR (ŽSR) aj šetriť finančné prostriedky. Kým doterajší nájom menšej výmery v komerčných priestoroch na Rozvojovej ulici stál podľa hovorkyne viac ako 72.000 eur mesačne, nové priestory väčšej výmery budú za 61.000 eur.dodala hovorkyňa finančnej správy.Aktuálne sa podľa nej finalizujú všetky procesy súvisiace so sťahovaním, ako je pripájanie telekomunikačných a informačných služieb a ďalšie materiálno – technické zabezpečenie zrekonštruovaných priestorov. Priamo so sťahovaním by sa malo začať koncom tohto týždňa, pričom funkčnosť daňového úradu sťahovaním nebude obmedzená.