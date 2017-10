Daňový úrad v Košiciach už presťahovali do centra mesta

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. októbra (TASR) – Daňový úrad Košice sa už presťahoval z Rozvojovej ulice na okraji mesta do centra mesta na Železničnú ulicu. "Na Košičanov tak od 1. novembra čaká jeden z najdostupnejších daňových úradov v celej republike. Úradné hodiny, telefonické a e-mailové kontakty ostávajú bez zmeny," uviedla v pondelok hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.Nové sídlo v historickej budove disponuje tromi vstupmi, vrátane jedného bezbariérového pre imobilných občanov. Budova úradu je dostupná prostredníctvom MHD, priamo pred budovou sa nachádza zastávka električiek či autobusov. Ak sa občan rozhodne využiť individuálnu dopravu, využiť môže jednotlivé spoplatnené parkovacie zóny v blízkosti úradu, ďalšie parkovacie možnosti sú v blízkosti kruhového objazdu medzi ulicami Hutnícka a Masarykova, kde je prvá hodina zadarmo."Okrem samotnej dostupnosti je prínosom nového sídla aj šetrenie verejných zdrojov. Finančná správa totiž presťahovaním sa do väčšej budovy inej štátnej inštitúcie (budovy ŽSR) ušetrí za rok približne 200.000 eur na nájme," uviedla Skokanová.Vzhľadom na väčšiu výmeru priestorov nového daňového úradu čaká podľa jej slov na návštevníkov klientskej zóny alebo podateľne väčší komfort. V novej budove je zároveň viac miesta pre archív či školiace miestnosti. V budove v budúcnosti nájdu svoje miesto všetky činnosti daňového úradu – správa, kontrola aj exekúcia, ako aj iné dislokované organizačné zložky finančnej správy v oblasti daňového konania, evidencie štátnych príjmov, vnútornej kontroly a inšpekcie. Ide o prvý projekt centralizácie všetkých organizačných zložiek do jedného celku v jednej administratívnej budove.Sťahovanie zamestnancov úradu z Rozvojovej ulice, ktoré je už ukončené, sa začalo 4. októbra. V novembri sa začína proces sťahovania archívnych priestorov a registratúrneho poriadku daňového a colného úradu, ktorý bude ukončený do konca roka. Funkčnosť daňového úradu sťahovaním podľa hovorkyne nebola nijako obmedzená.