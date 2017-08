Dánska polícia stále nevie, či nájdené telo patrí nezvestnej novinárke

Súkromná dánska ponorka UC3 Nautilus. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 23. augusta (TASR) - Dánska polícia očakáva najskôr v stredu výsledok porovnania vzoriek DNA, ktoré má priniesť odpoveď na otázku, či telo nájdené v pondelok v zálive pri Kodani patrí nezvestnej švédskej novinárke Kim Wallovej. Agentúra DPA o tom dnes informovala s odvolaním sa na videopríspevok policajného hovorcu Jensa Möllera Jensena na sieti Twitter.Hovorca ešte v pondelok uviedol, že z mora bolo vylovené len torzo ženského tela bez hlavy, rúk či nôh a na identifikáciu je tak potrebné vykonať DNA test. Wallová zmizla pred 12 dňami, keď došlo k potopeniu ponorky dánskeho vynálezcu Petra Madsena, ktorý ju vzal na palubu.Podľa zistení polície boli uvedené časti tela oddelené úmyselne. Potápači dnes prehľadávali more juhozápadne od ostrova Amager, kde sa mŕtvola našla, žiadny ďalší nález však nehlásili.Wallovú (30) naposledy videli 10. augusta večer, ako nastupuje v Kodani do Madsenovej ponorky, ktorá sa následne potopila, čo podľa vyšetrovateľov mohlo byť dôsledkom úmyselného konania. Telo novinárky v nej nenašli a Madsen spočiatku tvrdil, že pasažierku vysadil na malom ostrove. Vynálezca podozrivý zo zabitia Wallovej však najnovšie vypovedal, že zahynula pri nehode na palube, na čo jej telo vyhodil do vody v zálive Köge juhozápadne od Kodane.