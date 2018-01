Dánska tajná služba: Al-Káida môže zosilnieť, keďže IS slabne

Vodca teroristickej organizácie al-Káida Ajman Zawahrí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 12. januára (TASR) - Predstavitelia dánskej tajnej služby v piatok oznámili, že teroristická sieť al-Káida "má stále za cieľ útočiť na Západe". A dodali, že podpora al-Káidy môže narásť, keďže extrémistická organizácia Islamský štát (IS) stráca na sile.Šéf dánskej Bezpečnostnej a spravodajskej služby Finn Borch Andersen povedal, že al-Káida je spôsobilá útočiť predovšetkým na severe, západe a východe Afriky a v Jemene, ale táto teroristická sieť má tiež "výrazné počty" v Sýrii, čo môže znamenať hrozbu pre krajiny západnej civilizácie.Podľa Borcha Andersena zahraniční bojovníci, ktorí po porážke IS odišli zo Sýrie a Iraku, predstavujú "teroristickú hrozbu", ale ich vstupu do Európy "bránia zvýšené bezpečnostné opatrenia", napríklad pohraničné kontroly v rámci Európskej únie.Borch Andersen v piatok predložil hodnotiacu správu o hrozbe terorizmu v Dánsku, ktorú vypracovala jeho služba. Uviedol, že hrozba v krajine je stále "vážna" a "prvom rade ju predstavuje militantný islamizmus".