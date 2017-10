Dánska vláda chce zvýšiť výdavky na obranu o 20 percent

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 11. októbra (TASR) - Dánska stredopravá menšinová vláda chce zvýšiť rozpočet rezortu obrany o 20 percent v priebehu najbližších šiestich rokov. Cieľom je rozšíriť rady vojakov i techniku vrátane tankov a delostrelectva v reakcii na posilňovanie ruskej armády v regióne Baltského mora.Dánsky minister obrany Claus Hjort Frederiksen uviedol, že rozpočet by sa mal zvyšovať o 4,8 miliardy dánskych korún (645 miliónov eur) ročne až do roku 2023, informovala dnes agentúra AP.V súčasnosti je rozpočet dánskeho rezortu obrany 21,7 miliardy dánskych korún (2,92 miliardy eur), čo predstavuje 1,17 percenta hrubého domáceho produktu. Pri navrhovanom zvýšení by Kodaň stále nedosiahla cieľ NATO, podľa ktorého by členovia aliancie mali vynakladať na obranu dve percentá svojho HDP.Návrh, ktorý nahradí súčasný päťročný rozpočet na obranu platný do decembra, musí schváliť dánsky parlament. Termín hlasovania zatiaľ nestanovili.