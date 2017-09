Dánske úrady obvinili dvoch mužov z teroristických trestných činov

Socha malej morskej víly v Kodani, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 20. septembra (TASR) - Dánske úrady obvinili dnes dvoch mužov z teroristických trestných činov. Obžalovaní mali podľa nich cestovať do Sýrie a Somálska, kde sa začlenili do výcvikových programov teroristických ozbrojených skupín, uviedla agentúra DPA.Obaja nemenovaní muži sú vo veku 24 rokov. Jeden vycestoval do Sýrie, aby sa tam pridal do radov džihádistickej skupiny Islamský štát, a druhý do Somálska, kde trénoval v stredisku zriadenom milíciami skupiny aš-Šabáb.Podľa citovaného vyhlásenia prokuratúry žili obaja obvinení vo východnej časti Dánska, s teroristami boli v kontakte v rokoch 2013-16. Mladíkov zadržiavajú dánske úrady od januára tohto roka.Dnešné prípravné súdne pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami. Termín začatia riadneho súdneho procesu nie je známy. Mladíkom za zmienené trestné činy hrozia štyri roky odňatia slobody.