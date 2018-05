Dánski hokejisti poriadne prekvapili fínskeho súpera a zdolali ho

Na snímke vpravo fínsky hráč Olli Palola, vľavo dánsky hráč Stefan Lassen v zápase B-skupiny MS v hokeji Fínsko - Dánsko v dánskom Herningu v stredu 9. mája 2018. Foto: TASR/AP Na snímke vpravo fínsky hráč Olli Palola, vľavo dánsky hráč Stefan Lassen v zápase B-skupiny MS v hokeji Fínsko - Dánsko v dánskom Herningu v stredu 9. mája 2018. Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Fínsko - Dánsko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)



Góly: 35. Aho (Teräväinen, Granlund), 56. Granlund (Koivisto, Nutivaara) – 33. F. Nielsen (Jensen Aabo, Bödker), 38. Bjorkstrand (Bödker, Lauridsen), 59. Hardt (Bödker, Nielsen). Rozhodcovia: Mayer (USA), Wehrli (Švaj.) - McCrank (Kan.), ŠEFČÍK (SR), vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 10.800 divákov.



Fínsko: Husso - Pokka, Heiskanen, Nutivaara, Koivisto, Honka, Kivisto, Riikola - Rantanen, Granlund, Kapanen - Teräväinen, Aho, Savinainen - Manninen, Suomela, Palola - Anttila, Pesonen, Maenalanen - Jormakka



Dánsko: Andersen – Lauridsen, Jensen Aabo, Lassen, Larsen, D. Nielsen, Nich. Jensen, Kristensen – Bjorkstrand, F. Nielsen, Bödker - Hardt, Regin, Storm - Nick. Jensen, J. Jensen, Hansen - Christensen, Jakobsen, Madsen – Russell



Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 4 3 0 0 1 25:5 9



2. USA 3 2 1 0 0 12:4 8



3. Kanada 3 2 0 1 0 21:6 7



4. Dánsko 4 1 1 0 2 7:15 5



-----------------------------------



5. Nemecko 4 1 0 2 1 12:12 5



6. Lotyšsko 3 1 1 0 1 9:10 5



7. Nórsko 3 0 1 1 1 7:14 3



8. Kórejská rep. 4 0 0 0 4 2:29 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 10. mája (TASR) - Domáci hokejisti Dánska sa postarali o prvé veľké prekvapenie na MS. V stredajšom súboji B-skupiny zdolali v Herningu po heroickom výkone dovtedy stopercentné Fínsko 3:2 a dosiahli prvé víťazstvo za tri body. Vylepšili si tak pozíciu v tabuľke, kde majú päť bodov rovnako ako Nemecko a Lotyšsko. "Suomi" po predošlých streleckých hodoch utrpeli prvú prehru, stále sú však na čele skupiny s 9 bodmi.Výraznú zásluhu na dánskom triumfe mali brankár Frederik Andersen, ktorý si pripísal 34 úspešných zákrokov, a útočník Mikkel Bödker, ten pri premiére na šampionáte asistoval pri všetkých troch góloch domácich. Slovensko malo v stretnutí zastúpenie v osobe čiarového rozhodcu Petra Šefčíka.Dáni odohrajú ďalší zápas v skupine v piatok o 16.15 h, keď narazia na ďalšieho severského rivala Nórsko. Fínov čaká o deň neskôr o 20.15 šláger s Kanadou.Dáni už aj s čerstvými posilami z NHL Bödkerom a Hansenom dokázali heroicky vzdorovať favoritovi. Ten mal síce puk častejšie na hokejkách, dominoval korčuliarsky, bol strelecky aktívnejší, ale väčšina striel bola z diaľky. Ak sa už Fíni dostali do nebezpečnejšej koncovky, narazili na skvelého Andersena. Domáci hráči hnaní zaplnenou halou vedeli takisto nebezpečne ohroziť Hussa, v úvode druhej časti sa dostali do nádejných šancí Hardt a J. Jansen, no nenamierili presne. Následne Larsen v presilovke opečiatkoval iba žŕdku. Jyske Bank Boxen prvýkrát zaburácala až v 33. min, keď F. Nielsen v presilovke zacielil presne do ľavého horného rohu. Fínska odpoveď však nenechala na seba dlho čakať, o dve minúty "Suomi" v presilovke totálne vyšachovali domácich a po prihrávke Teräväinena zakončil Aho do odkrytej časti bránky - 1:1. V 38. min prepadli Fíni v obrane, čo využil Bjorkstrand, ktorý strelou ku vzdialenejšej žrdi prekonal Hussa. Dáni zacítili, že majú šancu favorita zdolať. V treťom dejstve mohli pridať tretí gólový úder, nájazdy Nick. Jensena a Bjorkstranda však zostali nevyužité. Fíni v závere vygradovali svoj tlak a v 56. min sa dočkali vyrovnania, keď zblízka skóroval Granlund. Dve a pol minúty pred koncom však Teräväinen odpálil puk z obranného pásma a Dáni presilovku využili zásluhou Hardta, ktorému ako na zlatom podnose pripravil gól Bödker. Fíni v závere odvolali brankára, Granlund mal veľkú šancu, ale stroskotal a tak mohli domáci oslavovať cenný triumf.Jannik Hansen, útočník Dánska: "Nichlasov (Hardtov) gól na konci zápasu bol pre nás ohromnou vzpruhou. Toto vedia iba dobrí hráči. Snažili sme sa blokovať strely a odpratávať protihráčov spred bránky, aby mal Freddie (Andersen) nezakrytý výhľad. Tým dvom inkasovaným gólom sa ťažko dalo zabrániť, Freddie ale dokázal predviesť dôležité zákroky, ktorými nás držal v hre."Nichlas Hardt, autor víťazného gólu Dánov: "Vedeli sme, že Fíni majú silný tím a mali sme pred ním rešpekt, ale zasa nie príliš veľký. Snažili sme sa celý čas hrať našu hru, na prvom mieste defenzíva s tesným bránením stredného pásma. Snažili sme sa stavať na skalopevnej obrane, vedeli sme, že naše šance prídu. Bolo skvelé vidieť, ako sme Fínov dnes pokryli, najmä v prvej tretine."