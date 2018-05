Dánsko a Švédsko by mohlo spojiť medzinárodné metro

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 28. mája (TASR) - Dánsku metropolu Kodaň a švédske mesto Malmö by mohlo prepojiť medzinárodné metro. Podľa pondelkového vyhlásenia starostov týchto miest Franka Jensena a Katrin Stjernfeldtovej by takéto dopravné spojenie posilnilo pozíciu škandinávskeho regiónu v Európe, píše spravodajský server The Local.Toto spojenie by podľa predstaviteľov miest mohlo byť zrealizované v roku 2035 a pre oblasť by znamenalo nové pracovné príležitosti a ďalší potenciál pre investície.Podľa súčasného návrhu by metro medzi dánskou metropolou a švédskym Malmö mohlo premávať každú minútu a pol. Cesta by trvala 23 minút, čím by sa súčasná dĺžka cestovania medzi mestami skrátila takmer o polovicu.Kodaň a Malmö v súčasnosti spája Öresundský most, ktorý je najdlhším kombinovaným, železnično-cestným mostom v Európe. Ten umožňuje v súčasnosti prepravu maximálne 1,3 milióna cestujúcich za hodinu. Toto číslo by sa vďaka výstavbe medzinárodného metra mohlo zvýšiť na 2,3 milióna, píše The Local.