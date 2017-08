Dánsko chce bojovať za vyhosťovanie zahraničných zločincov

Lars Lökke Rasmussen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. augusta (TASR) - Dánsko, ktoré v novembri prevezme po Českej republike polročné predsedníctvo Rady Európy (RE), chce využiť toto obdobie na to, aby uľahčilo vyhosťovanie zahraničných zločincov a ich návrat do domovských krajín. Uviedol dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.vyhlásil Rasmussen.Dánsky premiér spresnil, že o tejto téme hovoril s viacerými rezortnými kolegami z Európy a tí s jeho názorom súhlasia. Dodal, že prioritou jeho vlády bude, aby prispela k reformovanej Európskej únii a k reformovanej Európe aj prostredníctvom polročného šéfovania na čele 47-člennej inštitúcie zo Štrasburgu, ktorej úlohou je dohliadať na dodržiavanie ľudských práv.Dánsky Najvyšší súd v máji rozhodol, že štyria Rumuni, ktorí boli v Rumunsku obvinení z obchodovania s ľuďmi, nemôžu byť vyhostení z Dánska, kde sa teraz nachádzajú, kvôli zlým podmienkam v rumunských väzniciach. Na túto skutočnosť poukazuje aj RE, podľa ktorej by repatriácia znamenala porušenie ľudských práv uvedených občanov Rumunska.Rasmussen však upozornil, že možnosť vyhosťovania cudzích zločincov by mohla byť použitá ako nástroj v boji proti rastúcej kriminalite v Kodani. "To je niečo, čo by títo ľudia museli rešpektovať: jednosmerný cestovný lístok z Dánska," odkázal premiér.Podľa Reuters v Kodani za posledné dva mesiace došlo k viac ako 20 ozbrojeným incidentom. Dánska vláda preto v piatok oznámila, že vyšle vojakov, ktorí budú pomáhať policajtom pri kontrolných misiách na hraniciach.