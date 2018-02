Dánsko navrhuje zákaz celotvárových masiek vrátane falošných brád

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 7. februára (TASR) - Dánsko navrhlo v utorok zákon známy ako, teda zákaz nosiť na verejnosti závoje a masky zahaľujúce tvár - vrátane celotvárových lyžiarskych kukiel. Informovala o tom agentúra DPA.uviedol dánsky minister spravodlivosti Sören Pape Poulsen. Ten stojí na čele dánskej Konzervatívnej ľudovej strany (DKF), ktorá je súčasťou stredopravej vládnej koalície.Zákaz by sa týkal závojov zahaľujúcich tvár ako nikáby, kukly, tvárové masky a falošné brady - s výnimkou ochranných masiek.Návrh zákona by sa nevzťahoval na zimné oblečenie ako šály či kostýmy a masky počas karnevalu alebo Halloweenu.Dánske ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že polícia a súdy posúdia, či sa časťou odevu porušil zákaz, alebo nie. Za porušenie tejto právnej normy by hrozila pokuta vo výške 1000 dánskych korún (približne 134 eur).Pred predložením návrhu zákona do parlamentu môžu rôzne agentúry a inštitúcie reagovať, či legislatívny návrh potrebuje ďalšie usmernenia.Návrh podporila aj najväčšia opozičná dánska strana Sociálni demokrati i vládu podporujúca Dánska ľudová strana (DF).Pred Dánskom už podobné zákazy zaviedli aj Francúzsko, Belgicko či Rakúsko.Podľa správy z roku 2010 sa odhaduje, že v Dánsku z celkového počtu 5,7 miliónov obyvateľov je len asi 200 žien, ktoré si úplne zahaľujú tvár.