Dánsko obvinilo šesť mužov zo zapojenia sa do radov Islamského štátu

Kodaň 28. apríla (TASR) - Dánske úrady dnes obvinili šesť mužov z toho, že odcestovali do Sýrie, kde sa pridali k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a absolvovali u nej výcvik, čo je porušením dánskych protiteroristických zákonov.Šesť mužov vo veku 20-29 rokov malo dánske aj cudzie občianstvo a žilo v tejto škandinávskej krajine, informovala prokurátorka Lise-Lotta Nilasová, ktorá mužov označila zaŠestica však uvedené obvinenia odmieta. V prípade usvedčenia hrozia obvineným najmenej štyri roky väzenia.Podozriví sa pridali k tzv. Islamskému štátu v rokoch 2013-2016, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.Dánska polícia uskutočnila posledný rok vyšetrovanie, keďže zahraniční partneri jej odovzdali zoznam mien ľudí podozrivých z napojenia na IS.uviedol zástupca prokurátora Andres Riisager pre tlačovú agentúru Ritzau.Súdne procesy s obvinenými sa budú konať na rôznych miestach vrátane dánskej metropoly Kodaň a mesta Aarhus.V inom prípade dánsky odvolací súd v marci zbavil Hamzu Cakana jeho dánskeho občianstva za dobrovoľný boj v radoch IS v Sýrii. V Dánsku narodený Cakan, ktorý je tiež tureckým občanom, bude takisto deportovaný do Turecka, najprv si však odpyká šesť rokov väzenia.