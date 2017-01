Dánsko vyšle do Sýrie príslušníkov špeciálnych jednotiek

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 20. januára (TASR) - Dánsko pošle do Sýrie 60 príslušníkov špeciálnych jednotiek, aby bojovali proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Príslušný návrh dánskej vlády dnes schválil parlament v Kodani.Dánsko, ktoré je členským štátom NATO, je zároveň členom medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS. Dánske pozemné vojsko už pôsobí v Iraku.povedal dánsky minister zahraničných vecí Anders Samuelsen.Dánsko už v apríli 2016 odsúhlasilo vyslanie svojich vojakov do Iraku, avšak nedokázalo získať politickú podporu na to, aby boli nasadení aj v Sýrii. Dnes to však dánsky parlament odobril.povedal Samuelsen s tým, že dánski vojaci budú pôsobiť neďaleko hraníc s Irakom.Dánsko je súčasťou koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorá podporuje kurdských a arabských bojovníkov zo Sýrskych demokratických síl (SDF) v boji proti militantom Islamského štátu v severnej Sýrii.