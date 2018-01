Dánsky dokument zrekonštruoval posledné hodiny zavraždenej novinárky

Na archívnej snímke portrét švédskej novinárky Kim Wallovej v Trelleborgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 26. januára (TASR) - Švédska novinárka Kim Wallová, ktorú vlani v auguste zavraždil vo svojej súkromnej ponorke dánsky vynálezca Peter Madsen, pred rozhovorom s ním odišla z večierka. Ten pred odchodom do Pekingu usporiadala pre svojich známych. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na dánsky dokumentárny film.Wallová dostala 10. augusta od Madsena správu, v ktorej súhlasil s rozhovorom. Stalo sa tak po tom, ako na jej rozlúčkovú oslavu dorazil prvý hosť. Uviedol to Wallovej partner v dokumente, ktorý odvysielala vo štvrtok večer dánska televízia TV2.Wallová kontaktovala Madsena ohľadom jeho práce už niekoľko mesiacov predtým. Novinárka so svojím nemenovaným dánskym partnerom žili na rovnakom ostrove, kde mal Madsen svoju dielňu aj podomácky vyrobenú ponorku.Podľa jej partnera Wallová s rozhovorom v ponorke súhlasila v ten večer po tom, ako sa stretla s Madsenom v dielni. Wallová predpokladala, že bude preč pár hodín. Jej partner sa mal k nim pripojiť, ale napokon zostal s hosťami. O niekoľko dní mali spolu odísť do Pekingu.Wallovú (30) naposledy videli v kodanskom prístave, keď nastupovala do Madsenovej ponorky. Vyzerala natešene a partnerovi poslala niekoľko správ. Potom správy prestali prichádzať, povedal jej partner. Keď sa Wallová v ten večer nevracala, začal mať čoraz väčšie obavy.Na druhý deň ráno 11. augusta kontaktoval políciu a námornú záchrannú službu. Potopenú ponorka našli neskôr v ten istý deň.Prokuratúra požaduje v prípade Madsena doživotné väzenie. Kodanský súd určil termín začiatku procesu s obvineným na 8. marca. Vynálezca popiera, že by novinárku v ponorke zabil, priznal však, že jej telo vyhodil do mora.