Dánsky majiteľ ponorky tvrdí, že švédsku novinárku pochoval do mora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 21. augusta (TASR) - Majiteľ podomácky zhotovenej ponorky, dánsky vynálezca Peter Madsen uviedol, že švédska novinárka Kim Wallová, po ktorej už viac ako týždeň pátra dánska polícia, zahynula pri incidente počas plavby a on ju na bližšie neurčenom mieste pochoval do mora. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie dánskej polície.Polícia v dánskej metropole Kodaň uviedla, že Madsen (46) zostane aj naďalej vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie zo zabitia Wallovej. Ďalšie informácie o prípade polícia neposkytla.Po 30-ročnej žene, ktorú naposledy videli vo štvrtok 10. augusta na palube o čosi neskôr zrejme zámerne potopenej Madsenovej súkromnej ponorky UC3 Nautilus (46), sa akoby zľahla zem, a to aj napriek skutočnosti, že do pátrania po nej sa minulý týždeň popri dánskej polícii zapojili aj švédski záchranári.Madsen, ktorý bol predbežne obvinený z jej zabitia, akékoľvek zavinenie jej smrti popiera a až do dnešného dňa tvrdil, že sa k prípadu nebude vyjadrovať.