Dánsky odvolací súd zamietol prepustiť z väzby majiteľa ponorky

Kodaň 7. septembra (TASR) - Dánsky odvolací súd dnes rozhodol, že vynálezca Peter Madsen, predbežne obvinený zo zabitia a zneuctenia telesných pozostatkov švédskej novinárky Kim Wallovej, ostane nasledujúce štyri týždne vo vyšetrovacej väzbe. Zamietol tak vynálezcovo odvolanie proti utorňajšiemu rozhodnutiu kodanského okresného súdu, informovala agentúra DPA.Na utorňajšom verejnom vypočutí Madsen (46) vyhlásil, že Wallová (30) zomrela, keď jej v ponorke nešťastnou náhodou spadol na hlavu poklop vážiaci 70 kilogramov. Zároveň odmietol, že by sa dopustil sexuálneho útoku. Cieľom vypočutia nebolo odhaliť vynálezcovu vinu, ale zistiť, či existuje dostatok dôkazov na jeho ponechanie vo vyšetrovacej väzbe.Utorňajšie rozhodnutie kodanského okresného súdu odobril dnes odvolací súd, ktorý uviedol, že Madsen by sa v prípade prepustenia mohol pokúsiť brániť vo vyšetrovaní. Podľa dnešného rozhodnutia ostane vynálezca vo vyšetrovacej väzbe nasledujúce štyri týždne.Wallovú naposledy videli 10. augusta večer, ako nastupuje v Kodani do Madsenovej ponorky, ktorá sa následne potopila, čo podľa vyšetrovateľov mohlo byť dôsledkom úmyselného konania. Telo novinárky v ponorke nenašli a Madsen, ktorého zadržali 11. augusta, spočiatku tvrdil, že pasažierku vysadil na malom ostrove.Po nezvestnej novinárke pátrali policajti a dobrovoľníci z Dánska i susedného Švédska, na čo po viac ako desiatich dňoch vylovili z mora pri dánskom pobreží jej telesné pozostatky. Podľa polície išlo len o trup, pričom hlava a končatiny boli oddelené úmyselne a zatiaľ sa nenašli.