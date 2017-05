Dánsky poslanec vyzval po tragickej nehode na zákaz vodných skútrov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Kodaň 9. mája (TASR) - Poslanec Dánskej ľudovej strany (DF), ktorá podporuje stredopravú vládu, vyzval na zákaz používania vodných skútrov pri pobreží krajiny po tom, ako pri víkendovej nehode zahynuli dvaja americkí študenti.Kenneth Kristensen Berth dnes pre agentúru AP povedal, že 98 samosprávnych oblastí Dánska by malo mať právo zakázať vodné skútre. Ale rozhodnutie najvyššieho súdu z roku 2010, ktoré sa odvoláva na pravidlá Európskej únie, ich povoľuje.Berthov návrh má v parlamente len slabú podporu. Mnohí poslanci sú však za to, aby zákaz používania rekreačných plavidiel platil v pásme do 300 metrov od pobrežia.Američania zomreli v sobotu v prístave v Kodani, keď do ich člnu narazil vodný skúter. Jeho 24-ročného vodiča zatkli pre podozrenie zo zabitia a pre útek z miesta činu.