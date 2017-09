Dánsky súd nariadil väzbu mužovi, ktorý kúpil drony pre Islamský štát

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 22. septembra (TASR) - Dánsky súd dnes nariadil vyšetrovaciu väzbu 28-ročnému mužovi za nákup dronov a infračervených kamier pre extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), ktoré mali byť použité v Iraku a Sýrii. Muž tým porušil dánske protiteroristické zákony.Nákupy sa uskutočňovali od začiatku vlaňajšieho novembra, informovala kodanská polícia.Bezpilotné lietadlá mali byť využité nauvádza sa vo vyhlásení polície.Pojednávanie za zatvorenými dverami sa konalo na Kodanskom obvodnom súde, ktorý nariadil, že muž musí byť zadržiavaný vo väzbe 25 dní. Súd takisto rozhodol, že mladíkovo meno nebude zverejnené.Súd poslal do väzby v neprítomnosti ďalšieho, 31-ročného muža, ktorý je na úteku. Polícia vyhlásila, že muž už prijal určité vybavenie zaslané z Dánska do Turecka.Na jeho osobu bol vydaný medzinárodný zatykač, dodala polícia.Prokurátorka Sidsel Klixbüllová vyhlásila, že rozhodnutie súdu poskytne polícii a prokuratúre čas na hlbšie vyšetrovanie záležitosti.