Dánsky vynálezca obvinený z vraždy v ponorke svoju obeť najskôr mučil

Na archívnej snímke z 28. decembra 2015 portrét švédskej novinárky Kim Wallovej v Trelleborgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 23. januára (TASR) - Dánsky vynálezca Peter Madsen spútal a mučil švédsku novinárku Kim Wallovú pred tým, ako ju vlani v auguste zavraždil vo svojej súkromnej ponorke. Agentúry AP a DPA o tom informovali v utorok s odvolaním sa dokument zverejnený dánskymi orgánmi.V súčasnosti 47-ročný Madsen je obvinený z vraždy, ale aj zo zneuctenia telesných pozostatkov, keďže telo Wallovej sa našlo v mori rozštvrtené. Prokuratúra obvinenia oficiálne oznámila verejnosti 16. januára, pričom uviedla, že novinárka mohla byť usmrtená podrezaním hrdla alebo uškrtením.V zápise o obvineniach voči Madsenovi prokuratúra uvádza, že išlo o úkladnú vraždu, lebo obvinený si vzal na plavbu ponorkou aj nástroje, ktoré bežne pri sebe nemával, napríklad nôž a pílu. Vtedy 30-ročnú novinárku podľa vyšetrovateľov pred usmrtením spútal, zbil a pobodal.Prokuratúra požaduje v prípade Madsena doživotné väzenie alebo preventívnu väzbu, keďže ho považuje za nebezpečnú osobu. Kodanský súd určil termín začiatku procesu s obvineným na 8. marca.Vynálezca popiera, že by novinárku v ponorke zabil, priznal však, že jej telo vyhodil do mora. Vo svojich výpovediach najprv uvádzal, že Wallovú vysadil na malom ostrove, následne hovoril o nehode, pri ktorej pasažierke spadol na hlavu poklop, a nakoniec prišiel s verziou, že išlo o otravu oxidom uhoľnatým.Wallovú naposledy videli vlani 10. augusta, ako v Kodani nastupovala do Madsenovej podomácky vyrobenej ponorky, ktorá sa následne potopila. Telo novinárky v nej nenašli, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa našlo 15 bodných rán.