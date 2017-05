Danthine-Dopjerová: Francúzi považujú za dôležité ísť voliť

Na archívnej foto francúzsky vojak stojí vedľa francúzskej zástavy, ktorá veje na pol žrde na streche Elyzejského paláca. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. mája (TASR) – Francúzi považujú za dôležité ísť voliť a majú pocit, že každý jeden hlas zaváži, uviedla pre TASR Slovenka Mária Danthine-Dopjerová. Vo Francúzsku žije už 18 rokov, ale v prezidentských voľbách hlasuje po prvý raz. Prezident je podľa nej pre obyvateľov krajiny autoritou, ktorá má za úlohu doma i vo svete reprezentovať francúzske hodnoty.," konštatovala Slovenka.Napriek tomu si netrúfa odhadnúť účasť v druhom kole, pretože niektorí Francúzi nechcú dať svoj hlas ani Emmanuelovi Macronovi, ani Marine Le Penovej. Poukázala na to, že oproti Slovensku v krajine galského kohúta voliči neuplatňujú", a keď si nevedia vybrať, tak vhodia do urny prázdny hlasovací lístok, alebo nevolia. Vo svojom okolí ale nezaznamenala, že by niekto neplánoval ísť voliť.Sama s výberom vhodného kandidáta problém nemala.uviedla Danthine-Dopjerová.Hoci Parížania podporujú skôr Macrona, Slovenka si je vedomá aj voličov Le Penovej vo francúzskej metropole. "uviedla. Oproti minulým prezidentským voľbám sa jej ale zdá, že niektorí sa už nehanbia za to, že dajú hlas Le Penovej.Poukázala na to, že pre Francúzov je veľmi dôležité, kto sa stane prezidentom.vysvetlila.Mária Danthine-Dopjerová žije v Paríži 18 rokov a má slovenské i francúzske občianstvo. Je autorkou viacerých kníh o Paríži a francúzskej kultúre.