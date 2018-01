Danubiana vystaví ikonické fotky L. Bielika k 50.výročiu Pražskej jari

Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 19. januára (TASR) – Danubiana Meulenseen Art Museum predstaví verejnosti fotografie Ladislava Bielika, ktoré zachytávajú udalosti z pohnutých dejín v roku 1968. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič.uviedol Polakovič. Okrem Ladislava Bielika, Jána Ťapáka, Petra Rollera, Adama Szentpéteryho, Milana Lukáča a Mareka Ormandíka sa v jednom z najmladších múzeí európskeho umenia predstavia slovenskí umelci aj na 4. ročníku Trienále textilu spolu s ďalšími predstaviteľmi textilného umenia z krajín V4.Jarná výstava prinesie do priestorov galérie na vodnom diele v Čunove tvorbu slovenského umelca Petra Pollága a rakúskej maliarky Xeny Hausner. V lete budú v Danubiane dominovať diela dánskych umelcov Carla-Henninga Pedersena, predstaviteľa medzinárodného zoskupenia CoBrA s prívlastkoma maliarky Else Alfelt, jednej z dvoch ženských umelkýň skupiny CoBrA. Riaditeľ Danubiany očakáva, že bohatá ponuka umelcov priláka desaťtisíce návštevníkov.zhodnotil Polakovič.Vernisáž prvej veľkej výstavy bude v piatok popoludní. Expozícia svetoznámeho fotografa slovenského pôvodu Roberta Vana so symbolickým názvom Memories ponúkne verejnosti zbierku viac ako 190 retrospektívnych snímok, ktoré pochádzajú z rôznych období a miest, kde fotograf v priebehu úspešnej kariéry pôsobil. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť od 20. januára do 11. marca.