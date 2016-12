Darček kúpený v kamennom obchode sa nedá vždy jednoducho vrátiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 25. decembra (TASR) - Nevyhovujúce darčeky, ktoré ľudia našli pod vianočným stromčekom, nemusí byť také jednoduché vrátiť. Ak boli kúpené v klasickom kamennom obchode. V prípade takýchto výrobkov totiž neplatí pre predávajúcich povinnosť prijať nepoužitý tovar späť. Všetko závisí od ich dobrej vôle.Väčšina obchodníkov si ale podľa predsedníčky Fóra spotrebiteľov (FS) Marty Černej určí, že do istého termínu je možné tovar vrátiť. Ľudia by však mali pamätať na to, že výrobok treba vrátiť v pôvodnom obale, neporušený a s dokladom o kúpe.Obchodníci sú však v takýchto prípadoch skôr ochotnejší vymeniť výrobok za nejaký iný, než ako by mali vrátiť späť peniaze. Sú však tovary, ktoré sa vôbec nemôžu vrátiť. Napríklad CD alebo DVD nosiče či knihy. V tomto prípade totiž hrozí, že si ich kupujúci už skopíroval, alebo prečítal. Alebo aj výrobky, ktoré obchodníci neberú späť z hygienických dôvodov, napríklad spodnú bielizeň.