Darujte krv. Tento týždeň máte na to extra dôvod

Bratislava 12. júna (TASR) - "Daruj krv. Daruj krv teraz. Daruj pravidelne" - tak znie slogan tohtoročného Svetového dňa darcov krvi (14.6.), ktorý vyzýva ľudí darovať krv. Slovenský Červený kríž si budúci týždeň tento deň pripomenie oceňovaním a poďakovaním pravidelným darcom krvi a s partnermi pripravil aj Divadelnú kvapku krvi.Divadlá v štyroch slovenských mestách tak otvoria svoje brány darcom krvi a tí budú môcť darovať krv priamo v ich priestoroch. Slovenský Červený kríž organizuje odbery krvi v spolupráci so spoločnosťou Kaufland a divadelnými scénami v Žiline, Prešove, Bratislave a Komárne. Zároveň sa budú po Slovensku organizovať mobilné odbery a oceňovať darcovia krvi plaketami prof. MUDr. Jana Janského.Pri jednom odbere, ktorý trvá päť až 15 minút, sa odoberie 450 mililitrov krvi. Tú môže darovať každý zdravý človek vo veku 18 až 60 rokov, pri pravidelnom darovaní až do veku 65 rokov. Darcovia nesmú vážiť menej ako 50 kíl, nesmú sa liečiť na žiadne chronické ochorenie, žena nesmie mať menštruáciu či byť po pôrode.Obmedzením môže byť aj návšteva niektorých krajín v nedávnej minulosti či operácia. Deň pred darovaním by sa nemal piť alkohol a človek by sa nemal vystavovať ani zvýšenej fyzickej záťaži. Ženy môžu darovať krv každé štyri mesiace, muži raz za štvrťrok. Za najvzácnejších darcov sa považujú tí s negatívnym Rh faktorom krvi.Na Slovensku je vyše je 112.000 pravidelných darcov.